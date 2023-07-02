أمم إفريقيا تحت 23 عاما - موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا.. القناة الناقلة

حجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية بالفوز على مالي والجابون والتعادل سلبيا مع النيجر.

فيما تأهل منتخب غينيا في وصافة المجموعة الأولى بعد المغرب برصيد 4 نقاط بالتعادل مع غانا والفوز على الكونغو والخسارة من المغرب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع غينيا يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في استاد طنجة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

ويتأهل الفائز بشكل مباشر من المباراة إلى النهائي حيث يلتقي الفائز من لقاء المغرب ومالي والذي يقام في الحادية عشر مساءً من اليوم ذاته.

ويحجز مقعده بشكل رسمي في نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

بينما يخوض الخاسر مباراة المركز الثالث والتي يتأهل الفائز بها للأولمبياد مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل قارة آسيا لم يتحدد بعد.