من رجل المباراة؟ ارتباك في مباراة الاتحاد وحرس الحدود

الأحد، 02 يوليه 2023 - 01:32

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - البنك الأهلي - مابولولو

شهدت مباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الجولة 32 من الدوري المصري واقعة غريبة للغاية.

جاء ذلك حيث أعلن المذيع الداخلي قبل نهاية المباراة بدقائق عن الفائز بجائزة رجل المباراة.

وصدر الاسم واضحا عبر الإذاعة الداخلية للملعب: كريستوفاو مابولولو.

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مهاجم الاتحاد السكندري سجل هدفين وعزز صدارته لترتيب هدافين الدوري، وكانت النتيجة تشير لتقدم زعيم الثغر 2-1، وبالتالي كان كل شيء يبدو في مكانه..

ولكن، تعادل حرس الحدود في الوقت القاتل بهدف محمود ممدوح في الدقيقة 99.

وبالتالي.. ذهبت الجائزة فجأة إلى مصطفى جمال صاحب هدف حرس الحدود الأول.

وواصل الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية مؤخرا دون فوز بالسقوط في فخ تعادل قاتل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في ختام الجولة 32 من الدوري المصري.

سجل ثنائية الاتحاد: كريستوفاو مابولولو وسجل للحرس: مصطفى جمال ومحمود ممدوح.

وللمباراة الثامنة على التوالي لا يفوز الاتحاد في جميع المسابقات بـ 6 هزائم وتعادلين وودع بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

وارتقى الاتحاد بفضل تعادله للمركز السابع برصيد 42 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

بينما خطف الحرس نقطة تعزز رصيده لكن ظل في المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعدما تأكد هبوطه بشكل رسمي.

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين في الدوري برصيد 16 هدفا مبتعدا بفارق 4 أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.

حرس الحدود الاتحاد السكندري رجل المباراة الدوري المصري
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