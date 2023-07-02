أن تأتي متأخرا.. منتخب مصر الأولمبي إلى الصدارة ونصف النهائي بالفوز على الجابون

الأحد، 02 يوليه 2023 - 01:10

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × الجابون

تغلب منتخب مصر الأولمبي على الجابون بهدفين دون رد في ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

سجل الهدفين محمود صابر في الدقيقة 83 وأسامة فيصل من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

الانتصار المتأخر حسم للفراعنة صدارة المجموعة الثانية والتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة غينيا.

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وتؤهل البطولة أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة.

بينما يخوض الرابع مباراة الملحق ضد القادم من آسيا.

وحافظ منتخب مصر الأولمبي على نظافة شباكه في جميع المباريات الـ 7 الرسمية التي خاضها تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

طرد

المحاولة الأولى أتت في الدقيقة 9بعرضية من إبراهيم عادل إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد مغربي برأسية ضعيفة وصلت سهلة لحارس الجابون.

وفي الدقيقة 12 تلقى لاعب الجابون روي مبونجي إنذارا بعد تدخل فوي ضد أسامة فيصل

وسدد محمود صابر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ليمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه.

وفي الدقيقة 26 سدد صابر مجددا من خارج المنطقة لتمر الكرة أعلى المرمى.

وحاول أدلين إيسانج ماتوتي من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 33، ولكن أبعدها الحارس حمزة علاء بشكل رائع من يسار مرماه.

وفي الدقيقة 37 انطلق ساماكي نزي بانجاما لاعب الجابون في اتجاه منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد مغربي بشكل رائع من أمامه.

ونال روي روي مبونجي لاعب الجابون البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على أحمد عاطف قطة ليغادر الملعب في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط أجرى منتخب الجابون تبديلين بنزول بيفين لومبير وجان نجونجا بدلا من فلوريس دجاف وساماك نزي، وظهر الضيق واضحا على دجاف خلال خروجه.

انفراجة متأخرة

حل علي زعزع ومصطفى سعد بدلا من محمد مغربي ومحمود جهاد مع بداية الشوط الثاني في صفوف مصر.

وفي الدقيقة 64 أتى محمد أشرف بدلا من حاتم سكر.

وسدد إبراهيم عادل في الدقيقة 69 ولكن أمسك الحارس بالكرة.

وأتى محمد سمير بدلا من أحمد عاطف قطة في الدقيقة 73.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 83، بعد ركنية نفذها علي زعزع بتمريرة أرضية على حدود المنطقة، فقابلها محمود صابر بتسديدة قوية سكنت أسفل يسار المرمى.

وسقط مصطفى سعد داخل المنطقة إثر تدخل جابوني في الدقيقة 86، وبعد مراجعة طويلة أنهى أسامة فيصل المباراة بالهدف الثاني من ركلة الجزاء المحتسبة.

على الجانب الآخر تغلب منتخب مالي على النيجر بهدفين دون رد، ليحسم المركز الثاني في المجموعة.

وتأهل منتخب مصر بالصدارة وله 7 نقاط، يليه مالي بـ 6 نقاط، فيما غادر منتخبا النيجر بـ 4 نقاط والجابون بلا رصيد.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا، بينما يلعب منتخب المغرب ضد مالي في نصف النهائي.

الفائزان سيتأهلان إلى النهائي وإلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، بينما سيلعب الخاسران على بطاقة التأهل المباشر في مباراة تحديد المركز الثالث، ويتجه الرابع لملاقاة نظيره من آسيا.

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