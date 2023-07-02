منافس الزمالك - النصر يعلن رحيل الثنائي المحترف

أعلن نادي النصر السعودي رحيل الثنائي لويز جوستافو وألفارو جونزاليس عن صفوف الفريق.

ويستعد النصر لمواجهة الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري.

وانضم الثنائي إلى العالمي السعودي في بداية الموسم المنقضي الذي حل فيه الفريق وصيفا للاتحاد.

وانضم البرازيلي المخضرم لويز جوستافو قادما من فنربخشة التركي

وخاض صاحب الـ 35 عاما 32 مباراة ساهم خلالها بـ 10 أهداف.

بينما خاض المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس القادم من أولمبيك مارسيليا الفرنسي 25 مباراة.

ويقترب النصر بحسب التقارير من حسم صفقته الأولى الصيفية من اللاعبين المحترفين بضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من إنتر مقابل 18 مليون يورو.

وتعثرت مفاوضات النادي لضم المغربي حكيم زياش.