"للقصة فصول لم تنته بعد".. جيسوس يعود لتدريب الهلال السعودي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أعلن نادي الهلال السعودي عودة البرتغالي جورج جيسوس لقيادة الفريق فنيا.

وظهر البرتغالي الذي يستعد لخوض ولاية ثانية مع الزعيم السعودي في الفيديو عبر "تويتر" قائلا: "للقصة فصول لم تنته بعد".

يأت تعيين جيسوس البالغ 68 عاما مفاجئا في ظل التقارير السعودية التي أشارت لاقترابه من تولي تدريب الأخضر خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

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وسبق أن تولى البرتغالي تدريب الهلال موسم 2018-19 وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.

وقاد جيسوس الهلال آنذاك في 25 مباراة فاز في 20 وتعادل في 4 وخسر 1، وورغم ذلك أقيل من منصبه.

وبعد تلك التجربة قاد فلامنجو البرازيلي وحقق معه خماسية خلال موسم واحد.

ثم عاد لتدريب بنفيكا البرتغالي وأخيرا مع فنربخشة التركي وقاد الفريق للفوز بلقب كأس تركيا.

وأعلن الهلال في وقت سابق ضم البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.

جورج جيسوس الهلال السعودي
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