عقوبة فورية من الاتحاد السكندري ضد لاعبيه بعد التعادل مع حرس الحدود

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري خصم مبلغ مالي من إجمالي عقود جميع اللاعبين بالفريق الأول.

وجاء بيان زعيم الثغر كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 10% من إجمالي عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

جاء قرار مجلس إدارة النادي عقب الأداء غير الجيد فى مباراة اليوم أمام نادي حرس الحدود، والمستوى غير اللائق باسم وتاريخ زعيم الثغر فى المباريات الأخيرة للفريق بوجه عام رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواء مالية أو إدارية، وإعلان مجلس إدارة النادي منذ بضعة أيام عن لائحة تحفيزية للاعبين تتضمن مكافآت مالية مميزة. ولكن لم يقدم الفريق الأداء والمستوى المأمول منه، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة النادى قراره هذا.

ويؤكد مجلس إدارة النادى بأنه لا تهاون مطلقاً مع أي تقصير، وسيتم تقييم شامل لمنظومة كرة القدم داخل زعيم الثغر بنهاية هذا الموسم بما يحفظ مكانتها وتاريخها العريق.

وواصل الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية مؤخرا دون فوز بالسقوط في فخ تعادل قاتل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في ختام الجولة 32 من الدوري المصري.

سجل ثنائية الاتحاد: كريستوفاو مابولولو وسجل للحرس: مصطفى جمال ومحمود ممدوح.

وللمباراة الثامنة على التوالي لا يفوز الاتحاد في جميع المسابقات بـ 6 هزائم وتعادلين وودع بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

وارتقى الاتحاد بفضل تعادله للمركز السابع برصيد 42 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

بينما خطف الحرس نقطة تعزز رصيده لكن ظل في المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعدما تأكد هبوطه بشكل رسمي.

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين في الدوري برصيد 16 هدفا مبتعدا بفارق 4 أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.