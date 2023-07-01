قائمة الأهلي - غياب حمدي فتحي والسولية أمام فيوتشر

يغيب حمدي فتحي وعمرو السولية عن قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر في استاد الأهلي we السلام غدا الأحد.

ويغيب عن قائمة المباراة حمدي فتحي حيث لم يتواجد في مران الأهلي الأخير للمباراة، تمهيدا لانضمامه للوكرة القطري.

يتواصل غياب عمرو السولية الذي تعرض للإصابة في لقاء حرس الحدود، بالإضافة إلى محمود متولي.

ويواصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد كل من برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف عن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج – أحمد قندوسي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - حسين الشحات – محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.