مران الأهلي - قياسات عضلية لـ أكرم توفيق

أنهى الأهلي استعدادته لمباراة فيوتشر في لقاء مؤجل بين الفريقين لحساب الجولة 24 من الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر في استاد الأهلي we السلام غدا الأحد.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لوضع الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة وفقا للبرنامج التدريبي، ثم استكمل الجميع فقرات المران الذي شهد عودة اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مران الأمس.

وشهد المران تدريبات تخصصية متنوعة وتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل أكرم توفيق تنفيذ فقرات برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الفريق: "أكرم خضع لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية، وهو ما يتزامن مع تقدمه بشكل كبير في برنامج التأهيل البدني تمهيدا للعودة بشكل تدريجي للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة".

وأكمل اللاعب يخوض مرحلة مهمة في برنامج العلاج تتضمن تدريبات خاصة بالجيم إلى جانب فقرات بدنية محددة في الملعب.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.