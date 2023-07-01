حرس الحدود يفسد ثنائية مابولولو بتعادل قاتل في +99 مع الاتحاد

واصل الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية مؤخرا دون فوز بالسقوط في فخ تعادل قاتل مع حرس الحدود بنتيجة 2-2 في ختام الجولة 32 من الدوري المصري.

سجل ثنائية الاتحاد: كريستوفاو مابولولو وسجل للحرس: مصطفى جمال ومحمود ممدوح.

وللمباراة الثامنة على التوالي لا يفوز الاتحاد في جميع المسابقات بـ 6 هزائم وتعادلين وودع بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

وارتقى الاتحاد بفضل تعادله للمركز السابع برصيد 42 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

بينما خطف الحرس نقطة تعزز رصيده لكن ظل في المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعدما تأكد هبوطه بشكل رسمي.

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين في الدوري برصيد 16 هدفا مبتعدا بفارق 4 أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.

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التشكيل

بدأ عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن مع الاتحاد على حساب هشام صلاح الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وغاب محمود علاء عن دفاع زعيم الثغر بسبب الإصابة.

في المقابل اعتمد محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود على الثلاثي: فلانتين أودو – إيمانويل ديفيد – إسلام جمال في الهجوم.

وغاب القائد أحمد شديد قناوي عن قائمة الفريق، بينما تواجد مصطفى زيكو على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين وكاد حامد الجابري أن يسجل الهدف الأول في اللقاء للحارس بتسديدة رائعة في الدقيقة 10 لكن المهدي سليمان كان في الموعد.

رد الاتحاد الأول الحقيقي جاء عن طريق محمود عبد العزيز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد فوزي في الدقيقة 29.

وهدد كريستوفاو مابولولو مرمى فوزي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 37.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء، سدد مصطفى جمال كرة صاروخية من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء معلنا الهدف الأول لحرس الحدود.

شوط أول انتهى بتفوق أصحاب الأرض.

في بداية الشوط الثاني دفع زوران مانولوفيتش المدير الفني لزعيم الثغر بـ 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة هشام صلاح وأحمد عادل وساليفو مورو.

استحوذ الاتحاد على الكرة لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 57 شارك إبراهيم حسن بدلا من إسلام عبد النعيم ورد محمد مكي بتغيير أول للحرس بمشاركة مصطفى زيكة بدلا من إسلام جمال.

في الدقيقة 73 سجل الاتحاد التعادل، تسديدة من مورو ارتطمت بعمر فتحي لاعب الاتحاد لحق بها الأنجولي وسددها في الشباك قبل أن يصل لها فوزي مسجلا التعادل.

وبعد 7 دقائق أطلق إبراهيم حسن تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمست قدم مابولولو وغيرت مسارها وسكنت شباك الحرس ليقلب الاتحاد الطاولة.

الدقائق الأخيرة شهدت تغييرات من الحرس لتنشيط الهجوم بحثا عن التعادل.

وكثف لاعبو الحرس مجهودهم فتصدى مهدي سليمان بقدمه لتسديدة مباغتة من غريب ياسير.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع وعلى مرتين أبعد المهدي خطورة زيكو من أمام المرمى.

ضغط الحرس أسفر عن هدف قاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع، عرضية من زيكو ورأسية من البديل محمود ممدوح سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل.