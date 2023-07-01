مصدر من بيراميدز لـ في الجول يكشف حقيقة طلب الكرتي الرحيل إلى الأهلي

السبت، 01 يوليه 2023 - 22:53

كتب : أحمد الخولي

هدف وليد الكرتي في مباراته الأولى مع بيراميدز ضد مصر للمقاصة

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة الأنباء المترددة عن طلب المغربي وليد الكرتي لاعب وسط الفريق الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".

وأوضح "الكرتي رفض عرضا رسميا بـ 3 ملايين دولار من الدوري القطري ليبقى معنا".

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وتابع "الكرتي مصمم على الاستمرار في الموسم القادم مع بيراميدز، في ظل وجود طموح المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".

واختتم "من جانبنا لا توجد أي نية داخل بيراميدز للتفريط في اللاعب".

وضمن بيراميدز مقعده في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

ويبعد بيراميدز بفارق 10 نقاط عن فيوتشر الثالث، ويبقى لكل منهما 3 مباريات.

ويلعب نجم الوسط المغربي في صفوف بيراميدز منذ انتقاله إليه قادما من الوداد في 2021.

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