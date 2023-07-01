تشكيل مصر الأولمبي - تغييران في الدفاع والوسط ضد الجابون

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي تغييرين على تشكيل الفريق الذي يواجه الجابون في ختام دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر في الحادية عشر مساءً مع الجابون لحسم تأهله للمربع الذهبي.

ويبدأ محمد مغربي بدلا من أحمد عيد في الدفاع بسبب تراكم البطاقات، وكذلك محمود جهاد بدلا من محمد شحاتة في الوسط بسبب إصابة الأخير.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: محمد مغربي – محمد طارق – حسام عبد المجيد

الوسط: حاتم محمد – محمود جهاد – أحمد نبيل "كوكا" – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: محمود صابر – أسامة فيصل – إبراهيم عادل

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 4 نقاط بعد التعادل السلبي مع النيجر والفوز على مالي.

ويتذيل منتخب الجابون الترتيب بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للفوز للتأهل أو التعادل مع نهاية مباراة مالي والنيجر بالتعادل لحجز بطاقة التأهل أيضا.

وفي حال الخسارة لابد أن ينتصر منتخب النيجر على مالي حتى يتأهل الفراعنة.

وتأهل منتخب المغرب وغينيا لنصف النهائي من المجموعة الأولى.