مصدر من زد لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع شادي حسين

اقترب نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز خطوة أخرى من التعاقد الرسمي مع شادي حسين مهاجم النادي الأهلي، حسبما ذكر مصدر من النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع شادي حسين مهاجم النادي الأهلي".

وأوضح "جمعت جلسة خاصة بين مسؤولي النادي واللاعب، وانتهت بالاتفاق على كافة بنود التعاقد".

وحسبما علم FilGoal.com أمس -الجمعة- فإن نادي زد بدأ مفاوضاته مع النادي الأهلي للحصول على خدمات الثنائي شادي حسين وعلي لطفي.

ويرغب زد في الحصول على خدمات شادي حسين وعلي لطفي من الأهلي سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي قريب من الرحيل عن صفوف الفريق بسبب رغبته في المشاركة بصفة مستمرة.

ولا يمانع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رحيل علي لطفي في ظل رغبة الحارس في المشاركة المستمرة.

علي لطفي انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف نادي إنبي.

وخاض علي لطفي مع الأهلي 41 مباراة وحافظ على نظافة شباكه خلال 25 لقاء.

في المقابل خرج شادي حسين من حسابات كوار الفنية خلال الفترة الماضية وبات رحيله عن صفوف الأهلي قريبا.

شادي حسين انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم المنصرم قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وشارك شادي حسين مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 17 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.