حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن عدة ملفات هامة في حوار خاص مع FilGoal.com.

ونبدأ معكم بنشر أجزاء من الحوار تباعا، حيث تحدث مرتجي عن أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا المقدرة بمليوني دولار لصالح نادي الزمالك، وإمكانية تطبيق نظام اللعب المالي النظيف في مصر.

غرامة كهربا وحقيقة "الكوبري"

"كهربا ظُلم بنسبة 100%. لا أريد الخوض في هذه التفاصيل ولكنه تعرض لظُلم في العقود".

"الأهلي لم يكن طرفا أبدا ولم يصنع "كوبري" كما يقول البعض. هذا الكلام أبعد ما يكون عن الحقيقة والصراحة".

"الأهلي لم يرسل خطابا رسميا لأي ناد لعب له كهربا، وبالتالي حين أتانا كان يملك الاستغناء الخاص به".

"تعرض كهربا لغرامة من فيفا وبالتالي سيدفعها 100% وهذا سيحدث قريبا. هناك حساب ضمان مشترك بيننا وبينه وفيه جزء من مبلغ الغرامة وبإذن الله ستُدفع بالكامل".

"سبب التأخير هو ألا يستفيد منها الزمالك في سوق الانتقالات؟ هذا الكلام غير صحيح. الغرامة بالدولار ومقررة منذ كان الدولار بـ 18 جنيها، والآن هو في البنك بـ 30 جنيها. أكثر من تضرر هو كهربا وليس ناد آخر".

"التأخير كان لتدبير الغرامة لأنها ليست قليلة في وقت يصعب فيه تدبير العملة الصعبة. قبل التعويم الأخير كان الأمر ليكون أسهل بعض الشيء، ولكن الآن هناك مشكلة في تدبيرها، حيث لا يمكن دفع الغرامة بالجنيه المصري".

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اكتشاف المواهب

"لدينا الآن إدارة لاكتشاف اللاعبين برئاسة هاني رمزي، وأيضا عبد المنعم حسين "شطة" سيساعد في شيء كذلك من خلال خبرات وجوده في الاتحاد الإفريقي لسنوات، لأن الاتجاه العام ليس واضحا وبالتالي نحن بحاجة لمتابعة لاعبين صغار بأسعار أقل بدلا من دفع 3 أو 4 ملايين دولار في لاعب".

"بدأنا مع محمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي، ولا نتعاقد مؤخرا مع لاعب أكبر من 25 عاما".

خالد مرتجي يتحدث عن سياسة الأهلي في ضم المواهب مثل كريستو، قندوسي وانشاء قسم خاص باكتشاف اللاعبين pic.twitter.com/EoBPy3WbyE — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2023

هل يمكن تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في مصر؟

"بالنسبة لميزانية كرة القدم، الإيرادات أقل من المصروفات بالتأكيد، وبالتالي الأهلي يجب أن يأخذ جزء من اشتراكات فروعه وهو العائد الأكبر له، ويضعها في كرة القدم، وبالتالي يمكننا القول أن الأهلي يكسب ماديا".

"سعادة الجماهير يجب أن نعتبرها تساوي المال المدفوع، ولكن على الجانب الآخر حين يأتي فريق ليدفع الأموال ولا يأتيه عائد، فماذا هو آت ليفعل؟ بالتالي يجب تقييم الأندية الشعبية بشكل مختلف عن غير الشعبية، ومع احترامي في مصر من الصعب مقارنة الأهلي بأي ناد آخر".