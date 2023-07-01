خبر في الجول - إسلام عطية مستمر مع المصري لـ 4 مواسم

مصدر من زد لـ في الجول: أنهينا الاتفاق مع شادي حسين

حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك

مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1) (2) الاتحاد.. جووول يقلب الطاولة

رئيس لجنة الاستئناف يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع لمناقشة قضية كهربا.. والقرار المتوقع

التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود

البنا حكما لمباراة فيوتشر والأهلي

أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس

أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري.. ولقاء في الكأس