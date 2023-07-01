خبر في الجول - إسلام عطية مستمر مع المصري لـ 4 مواسم

السبت، 01 يوليه 2023 - 22:00

كتب : عمرو نبيل

هدف إسلام عطية لـ المصري أمام ريفينيو أوثوريتي

توصل النادي المصري لاتفاق لتجديد تعاقد إسلام عطية لاعب الفريق لمدة 4 مواسم.

إسلام عطية

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن عطية اتفق على كافة بنود التعاقد مع النادي.

وسيتم توقيع العقود بعد نهاية إجازة عيد الأضحى وفي تواجد كامل أبو علي رئيس النادي.

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لاعب الوسط البالغ 24 بدأ مشواره مع الفريق الأول للمصري منذ 2017.

ومنذ ذلك الحين خاض 72 مباراة بقميص المصري سجل خلالها 5 أهداف وصنع 1.

وخاض عطية الموسم الجاري 14 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ويستعد المصري للقاء حرس الحدود في دور الـ 16 من كأس مصر.

ووصل المصري لنهائي كأس الرابطة المصرية حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم 22 يوليو الجاري.

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