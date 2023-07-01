نجله بعد انضمامه: جورج ويا مجنون بـ يوفنتوس

كشف تيموتي ويا لاعب يوفنتوس الجديد دور والده جورج في انتقاله لصفوف البيانكونيري.

تيموثي وياه النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويا نجل جورج ويا أسطورة ليبيريا ورئيس البلاد والفائز بجائزة الكرة الذهبية 1995 كأول والإفريقي الوحيد الذي يحصدها بقميص ميلان.

وقال ويا عبر موقع يوفنتوس الرسمي: "أنا متحمس وممتن، أنه حلم الطفولة وواحد من أكبر الأندية في العالم، أنا فخور للغاية كوني بيانكونيري".

وأضاف "ما جذبني ليوفنتوس؟ كل شيء يخص النادي، التاريخ اللاعبون والطاقم الفني وثقتهم بي، أشعر هنا أنني بالمنزل، الجمهور، عندما رأوني دعموني خلال الفحص الطبي، أنا سعيد ومتحمس للبداية".

وعن دور والده في الانتقال قال: "لدي عائلتي تاريخ ووالدي لعب لـميلان وهو نادي ضخم، ونجله حظى بالفرصة للعب في الدوري الإيطالي لأحد أكبر الأندية وهذا رائع".

وواصل "يوفنتوس واحد من أندية والدي المفضلة، هو يدعم يوفنتوس إنه مجنون بهم، وهو ما جعل اختياري سهلا".

خاض ويا 4 مواسم ونصف بقميص ميلان في مسيرته سجل خلالها 58 هدفا في 147 مباراة وتوج بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

وارتدى أيضا في مسيرته قمصان باريس سان جيرمان ومارسيليا ومانشستر سيتي وتشيلسي وموناكو.

وأتم "أنا أحب اللعب في مركز محدد لكن ربما ألعب كظهير متقدم أنا متحمس للغاية وهذا سيكون مركز جديد، لكن هذا شيء أحبه. لدي خبرة اللعب كمهاجم وجناح وهذا يساعدني كثيرا وسأفعل أي شيء يحتاجه المدرب".

وبحسب بيان يوفنتوس أن اللاعب انضم مقابل 10.3 ملايين يورو تُدفع على قسطين.

وتضاف إليها مكافآت مرتبطة بالأداء تقدر بـ 2.1 مليون يورو.

وسيرتدي ويا قميص البيانكونيري حتى صيف 2028.

تيموتي بدأ مسيرته مثل والده بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي وأعير في شتاء 2019 لسيلتك الأسكتلندي.

وانتقل لصفوف ليل الفرنسي وتوج مع الفريق بلقب الدوري وخلال 4 مواسم خاض 107 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

الجناح البالغ 23 عاما شارك في 31 مباراة بقميص منتخب أمريكا وسجل هدفا في التعادل مع ويلز بكأس العالم 2022.

ويمثل ويا منتخب أمريكا حيث وُلد في عام 2000 بمدينة بروكلين بولاية نيويورك.