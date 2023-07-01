انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (2) (2) الاتحاد.. تعادل قاتل

كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يوجه الشكر لـ رضا شحاتة ويعلن عن مدربه الجديد

عقوبة فورية من الاتحاد السكندري ضد لاعبيه بعد التعادل مع حرس الحدود

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يبتعد بالصدارة قبل جولتين على النهاية

قائمة الأهلي - غياب حمدي فتحي والسولية أمام فيوتشر

مران الأهلي - قياسات عضلية لـ أكرم توفيق

حرس الحدود يفسد ثنائية مابولولو بتعادل قاتل في +99 مع الاتحاد

مصدر من بيراميدز لـ في الجول يكشف حقيقة طلب الكرتي الرحيل إلى الأهلي

مصدر من زد لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع شادي حسين