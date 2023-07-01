انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (2) (2) الاتحاد.. تعادل قاتل

السبت، 01 يوليه 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود والاتحاد لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والنصف مساءً.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في الدوري برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

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فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 20 نقطة وهبط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+9: عرضية زيكو ورأسية البديل محمد ممدوح تسكن الشباك.

ق 80: تسديدة من خارج المنطقة ترتطم بقدم مابولولو تسكن الشباك.

ق 74: جووول التعاااادل.. مابولولو يتابع تسديدة ساليفو مابولولو التي ترتطم بأقدام لاعب الاتحاد ويسجل التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بووووم جوووول.. مصطفى جمال بتسديدة صاروخية يسجل الهدف الأول للحرس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 37: مابولولو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 29: تسديدة من محمود عبد العزيز يتصدى لها محمد فوزي

ق 10: المهدي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة حامد الجابري

بداية اللقاء

الاتحاد حرس الحدود في الدوري الدوري المصري
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