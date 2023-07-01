التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود

السبت، 01 يوليه 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

عمار حمدي - الاتحاد

يبدأ عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن مع الاتحاد في مواجهة حرس الحدود لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المكس بالأسكندرية في ختام الجولة.

ويغيب محمود علاء عن دفاع زعيم الثغر بسبب الإصابة.

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ويبدأ عمار في مركز الظهير الأيمن على حساب هشام صلاح الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويقود الهداف الأنجولي كريستوفاو مابولولو صاحب الـ 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الهجوم.

في المقابل اعتمد محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود على الثلاثي: فلانتين أودو – إيمانويل ديفيد – إسلام جمال في الهجوم.

ويغيب القائد أحمد شديد قناوي عن قائمة الفريق، بينما يتواجد مصطفى زيكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – خالد سامي – حامد الجابري

الوسط: إسلام عبد الله – مصطفى جمال – أحمد فيلكس

الهجوم: فلانتين أودو – إيمانويل ديفيد – إسلام جمال

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمار حمدي – خالد صبحي – مصطفى إبراهيم – صبري رحيل

الوسط: محمود عبد العزيز – خالد الغندور – ناصر ناصر

الهجوم: محمد محمود – كريستوفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في الدوري برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 20 نقطة وهبط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل.

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