أسطورة وسط آخر يغادرنا إلى التدريب.. سيسك فابريجاس يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن سيسك فابريجاس نجم وسط أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق اعتزاله لكرة القدم في عمر 36 عاما.

سيسك فابريجاس النادي : معتزل

وسيتجه فابريجاس إلى التدريب، حيث يبدأ مع فريق كومو تحت 19 عاما وفريقه الثاني.

وينافس كومو في الدرجة الثانية الإيطالية، وكان آخر فريق لعب له فابريجاس.

وقال فابريجاس عن قرار اعتزاله: "بعظيم الحزن حان وقت تعليق حذائي. منذ أيامي الأولى ناشئا في برشلونة، ثم أرسنال، ثم برشلونة مجددا وتشيلسي وموناكو وكومو، سأحتفظ بهم جميعا في ذاكرتي".

وأضاف "رفعت كأس العالم ولقبي اليورو، وفزت بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وتقريبا كل البطولات الأوروبية. لقد كانت رحلة لن أنساها أبدا".

وتابع "لكل من ساعدني من زملاء ومدربين ومدراء ورؤساء وملاك وجماهير ووكيلي وعائلتي، أقدر لكم نصيحتكم وإرشادكم. ولكل الخصوم الذين حاولوا إسقاطي، أشكركم لجعلي أقوى".

وواصل فابريجاس "كان الأمر يستحق بالتأكيد مع كل تلك الذكريات العظيمة والأصدقاء الذين اكتسبتهم في الطريق. لقد تعلمت 3 لغات وأصبحت أكثر تعاطفا وحكمة على مر رحلاتي".

وأكمل "مررت بتجارب لم يأتِ بخاطري أن أقترب منها في مليون سنة. ليس الحزن فقط هو الغالب بل سأبدأ الآن في عبور الخط الأبيض لتدريب الفريق الثاني وفريق ناشئي كومو. مشروع يحمسني للغاية، فقد فاز هذا النادي بقلبي منذ الدقيقة الأولى في التوقيت الأمثل من مسيرتي، وسأتمسك به بيدي".

واختتم "بعد 20 عاما مذهلة من التضحيات والإخلاص والمرح، الآن حان الوقت لأقول شكرا ووداعا للعبة الجميلة. أحببت كل دقيقة فيها".

وتوج سيسك بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، والدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال.

كما رفع اللاعب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010، وفاز بثنائية يورو 2008 و2012.

واستمرت مسيرة فابريجاس الدولية بين عامي 2006 و2016، ولعب خلالها 110 مباراة.

فابريجاس غادر برشلونة ناشئا إلى شباب أرسنال مقابل 3.2 مليون يورو في 2003، ثم ترقى للفريق الأول في 2004.

وبعد 7 سنوات عاد سيسك إلى برشلونة في 2011 مقابل 34 مليون يورو.

رحلته في كامب نو امتدت لـ 3 سنوات، انتقل بعدها إلى تشيلسي في صيف 2014 مقابل 33 مليون يورو.

وبعد 5 سنوات غادر فابريجاس إلى موناكو في صيف 2019 مقابل 9 مليون يورو.

وأخيرا حط الإسباني رحاله في كومو لموسم أخير بدأ في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، وانتهى بتعليق الحذاء للأبد.