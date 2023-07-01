البنا حكما لمباراة فيوتشر والأهلي

يدير محمود البنا مباراة فيوتشر والأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر في استاد الأهلي we السلام غدا الأحد.

ويعاون البنا كل من: أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور ويعاونه أحمد صلاح.

وأدار البنا 15 مباراة الموسم الجاري في الدوري أشهر خلالها 51 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 11 ركلة جزاء.

مع الأهلي الموسم الجاري أدار البنا 4 مباريات فاز الأحمر في جميعها ضد الاتحاد وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش.

وفي المقابل فاز فيوتشر في وجوده على غزل المحلة وخسر من الزمالك.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.