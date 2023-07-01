البنا حكما لمباراة فيوتشر والأهلي

السبت، 01 يوليه 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

محمود البنا حكم مباراة زد ومنتخب السويس

يدير محمود البنا مباراة فيوتشر والأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على فيوتشر في استاد الأهلي we السلام غدا الأحد.

ويعاون البنا كل من: أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع.

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وفي تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور ويعاونه أحمد صلاح.

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وأدار البنا 15 مباراة الموسم الجاري في الدوري أشهر خلالها 51 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 11 ركلة جزاء.

مع الأهلي الموسم الجاري أدار البنا 4 مباريات فاز الأحمر في جميعها ضد الاتحاد وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش.

وفي المقابل فاز فيوتشر في وجوده على غزل المحلة وخسر من الزمالك.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

متى تقام تلك المباراة؟

ستقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب السلام.

وستنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويعلق على المباراة: محمد الكواليني

محمود البنا الأهلي فيوتشر
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