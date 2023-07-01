ضعف الراتب.. مانشستر يونايتد يتقدم خطوة في سباق ضم أمرابط

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض يضاعف راتب المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا.

وبحسب قناة "راي سبورت" الإيطالية، فإن فيورنتينا يريد 30 مليون يورو على الأقل ثمنا للتخلي عن اللاعب.

ومن المتوقع رحيل أمرابط في هذا الصيف، نظرا لكونه حاول الخروج بالفعل في يناير إلى برشلونة، الذي لم يتمكن من تقديم عرض ملائم للفيولا وفقا للمصدر ذاته.

ويهتم أتلتيكو مدريد وميلان بضم لاعب الوسط المغربي، كما يوجد اهتمام من الدوري السعودي بخدماته.

ولكن كشفت راي سبورت عن توصل يونايتد لاتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، يتضمن مضاعفة راتب أمرابط الحالي.

ويكمل اللاعب عامه السابع والعشرين في أغسطس المقبل.

ويمتد عقد أمرابط مع فيورنتينا لعام آخر، حيث ينتهي في يونيو 2024، ولكن مع خيار التمديد لعام إضافي.

وارتبط أيضا اسم بايرن ميونيخ باللاعب الدولي المغربي، الذي ساهم في تحقيق أسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.