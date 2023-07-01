كرة سلة - الفوز الأول.. مصر تهزم لبنان وتخوض لقاء أخير في بطولة العالم للشباب

تغلب منتخب مصر للشباب على لبنان بنتيجة 78-77 ضمن منافسات تحديد المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

وقلب الفراعنة طاولة التأخر بنتائج 23-20 ثم 42-37 ثم 61-53 في الربع الأول ثم الثاني ثم الثالث على الترتيب.

وتألق ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب مصر في المباراة، حيث سجل 15 نقطة وقدم 6 تمريرات حاسمة، كما استعاد الكرة 12 مرة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة مدغشقر والمجر، ليلعب ضده غدا الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث عشر.

ولعب منتخب مصر 3 مباريات في دور المجموعات، خسرهم أمام صربيا (74-59) واليابان (82-70) والبرازيل (73-67).

ويُلعب دور المجموعات من أجل الترتيب بينما تتأهل جميع الفرق إلى ثمن النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب شباب مصر قد تأهل إلى ثمن النهائي كرابع المجموعة خلف منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

ثم خسر الفراعنة مباراة دور الـ 16 أمام تركيا بنتيجة 72-53.

وفي أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، خسر منتخب مصر أمام سلوفينيا بنتيجة 85-61.

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه وتعود المشاركة الأخيرة إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في مصر.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما منذ 1979 وباتت تُلعب كل عامين منذ نسخة 2007.