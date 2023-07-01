كرة سلة - الفوز الأول.. مصر تهزم لبنان وتخوض لقاء أخير في بطولة العالم للشباب

السبت، 01 يوليه 2023 - 19:07

كتب : هاني العوضي

منتخب شباب مصر - كرة سلة تحت 19 عاما

تغلب منتخب مصر للشباب على لبنان بنتيجة 78-77 ضمن منافسات تحديد المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

وقلب الفراعنة طاولة التأخر بنتائج 23-20 ثم 42-37 ثم 61-53 في الربع الأول ثم الثاني ثم الثالث على الترتيب.

وتألق ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب مصر في المباراة، حيث سجل 15 نقطة وقدم 6 تمريرات حاسمة، كما استعاد الكرة 12 مرة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - منتخب مصر للشباب يخسر أمام سلوفينيا في تحديد مراكز بطولة العالم كرة سلة - منتخب شباب مصر يخسر أمام البرازيل في ختام المجموعات.. ومواجهة تركيا سلة - منتخب الناشئين بطلا لكأس العرب بالفوز على تونس سلة - بأكثر من ضعف النتيجة.. منتخب مصر للناشئات يتوج بكأس العرب بالفوز على تونس

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة مدغشقر والمجر، ليلعب ضده غدا الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث عشر.

ولعب منتخب مصر 3 مباريات في دور المجموعات، خسرهم أمام صربيا (74-59) واليابان (82-70) والبرازيل (73-67).

ويُلعب دور المجموعات من أجل الترتيب بينما تتأهل جميع الفرق إلى ثمن النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب شباب مصر قد تأهل إلى ثمن النهائي كرابع المجموعة خلف منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

ثم خسر الفراعنة مباراة دور الـ 16 أمام تركيا بنتيجة 72-53.

وفي أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، خسر منتخب مصر أمام سلوفينيا بنتيجة 85-61.

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه وتعود المشاركة الأخيرة إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في مصر.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما منذ 1979 وباتت تُلعب كل عامين منذ نسخة 2007.

منتخب مصر لشباب السلة بطولة العالم للشباب كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - منتخب مصر للشباب يخسر أمام سلوفينيا في تحديد مراكز بطولة العالم كرة سلة - منتخب شباب مصر يخسر أمام البرازيل في ختام المجموعات.. ومواجهة تركيا سلة - منتخب الناشئين بطلا لكأس العرب بالفوز على تونس سلة - بأكثر من ضعف النتيجة.. منتخب مصر للناشئات يتوج بكأس العرب بالفوز على تونس كرة سلة - منتخب شباب مصر يخسر في ثاني جولات كأس العالم أمام اليابان أوجستي وديفيز على رأس القائمة.. الأهلي يعتمد تشكيل أجهزة النشاط الرياضي كرة سلة - منتخب مصر يخسر مباراته الأولى في بطولة العالم تحت 19 عاما سلة – الزمالك يضم أحمد إسماعيل
أخر الأخبار
تحديد موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر 2023 10 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الفوز الأول.. مصر تهزم لبنان وتخوض لقاء أخير في بطولة العالم للشباب 18 دقيقة | كرة سلة
نجل أسطورة إفريقيا.. يوفنتوس يضم تيموتي ويا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس ساعة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري.. ولقاء في الكأس ساعة | الدوري المصري
الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: أهلي جدة يدخل سباق التعاقد مع أمرابط 2 ساعة | السعودية
نهائي كأس الرابطة - موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب