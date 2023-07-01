نجل أسطورة إفريقيا.. يوفنتوس يضم تيموتي ويا

السبت، 01 يوليه 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

تيموتي ويا - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ضم الأمريكي تيموتي ويا قادما من ليل الفرنسي.

ويا نجل جورج ويا أسطورة ليبيريا ورئيس البلاد والفائز بجائزة الكرة الذهبية 1995 كأول والإفريقي الوحيد الذي يحصدها بقميص ميلان.

وبحسب بيان يوفنتوس أن اللاعب انضم مقابل 10.3 ملايين يورو تُدفع على قسطين.

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وتضاف إليها مكافآت مرتبطة بالأداء تقدر بـ 2.1 مليون يورو.

وسيرتدي ويا قميص البيانكونيري حتى صيف 2028.

تيموتي بدأ مسيرته مثل والده بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي وأعير في شتاء 2019 لسيلتك الأسكتلندي.

وانتقل لصفوف ليل الفرنسي وتوج مع الفريق بلقب الدوري وخلال 4 مواسم خاض 107 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

الجناح البالغ 23 عاما شارك في 31 مباراة بقميص منتخب أمريكا وسجل هدفا في التعادل مع ويلز بكأس العالم 2022.

ويمثل ويا منتخب أمريكا حيث وُلد في عام 2000 بمدينة بروكلين بولاية نيويورك.

يوفنتوس ليل تيموتي ويا
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