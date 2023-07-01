تقرير سعودي: أهلي جدة يدخل سباق التعاقد مع أمرابط

دخل نادي أهلي جدة سباق التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا.

أمرابط عاد إلى صفوف فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن أن أمرابط خل اهتمامات الأهلي للتعاقد معه خلال هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن أهلي جدة يرغب في ضم أمرابط في عقد لمدة أربعة مواسم.

أهلي جدة تعاقد مع السنغالي إدواردو ميندي قاما من تشيلسي وبات قريبا من ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق.

صحيفة أس الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا اقترب من الانضمام إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد صرح أنه أعفى أمرابط من المشاركة في لقاء جنوب إفريقيا بتصفيات الأمم الإفريقية بسبب استعداده للانتقال لفريق جديد.

وأوضح التقرير أن دخول أمرابط في عامه الأخير بعقده مع الفيولا يزيد رغبة النادي الإيطالي في جني بعض المال هذا الصيف حتى لا ينتقل مجانا لأي فريق الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 20 مليون يورو أو أقل.

وارتبط البالغ من العمر 26 عاما بالانتقال لأكثر من فريق، مثل بايرن ميونيخ الذي يستهدف ضمه في حالة عدم نجاحه في ضم ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد.

وأوضح تقارير ألمانية أن الدولي المغربي ضمن القائمة المختصرة لبايرن ميونيخ لمركز لاعب الوسط المدافع.

وأشارت التقارير إلى أن أندية برشلونة وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد تحاول ضم أمرابط.

ومازال أمرابط ضمن اهتمامات ليفربول بحسب "فووت ميركاتو".

ويرغب ليفربول في تدعيم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أمرابط خاض 91 مباراة بقميص الفيولا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب صاحب الـ26 عاما ساهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي