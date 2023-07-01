نهائي كأس الرابطة - موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة

السبت، 01 يوليه 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

كريم العراقي - سيراميكا كليوباترا ضد المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم السبت موعد نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

وتأهل المصري إلى النهائي عقب الفوز على فيوتشر في نصف النهائي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما سيراميكا كليوباترا فتخطى عقبة الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا كذلك.

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وكان فيوتشر توج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة بالفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف لهدف.

وتقرر إقامة المباراة يوم السبت 22 يوليو الجاري.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ولم يتم تحديد حتى الآن معلق المباراة.

المصري سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
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