خالد عيد لـ في الجول: اشترطت العمل بدون مقابل للعودة لـ غزل المحلة

السبت، 01 يوليه 2023 - 15:40

كتب : عمرو نبيل

خالد عيد - مدرب طنطا

شدد خالد عيد المدير الفني الجديد لغزل المحلة على ثقته في قدرات فريقه على البقاء في مسابقة الدوري.

وقرر غزل المحلة إقالة رضا شحاتة من منصبه وتعيين خالد عيد مدربا للفريق بسبب اهتزاز النتائج.

وقال خالد عيد لـFilGoal.com " اشترطت على إدارة غزل المحلة العمل بدون مقابل. غزل المحلة هو بيتي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

أخبار متعلقة:
عواد ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك تدريجيا في تدريبات الزمالك مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: إقالة رضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرا فنيا رغم الإصابة القوية.. مارسيليا يفعل بند شراء أمين حارث نيكولاس جاكسون.. دروجبا الجديد في تشيلسي

وأضاف عيد "سأعمل على تأهيل اللاعبين نفسيا و ذهنيا من أجل الفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود والبقاء في الدوري".

ويتبقى لغزل المحلة مباراتين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري.

ويحتل غزل المحلة الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة بفارق نقطة عن أسوان صاحب أول مراكز البقاء.

وقاد رضا شحاتة المحلة في ست مباريات لم يفز فيهم مطلقا وتعادل مرتين وهُزم في أربع لقاءات.

وكشف مصدر لـFilGoal.com عن أسماء الجهاز الفني الجديد للمحلة بالكامل والتي جاءت كالتالي:

خالد عيد مدير فني

طارق غيدة مدرب عام

أشرف شيحة مدرب مساعد

عماد عثمان مدرب مساعد

خالد كساب مدير شؤون لاعبين

رؤوف عيد مدرب حراس المرمى

خالد عيد غزل المحلة
نرشح لكم
أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك نهائي كأس الرابطة - موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة عواد ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك تدريجيا في تدريبات الزمالك مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: إقالة رضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرا فنيا مران الزمالك – عودة ناصر منسي.. ومشاركة عمرو السيسي استعدادا للمقاولون مواعيد مباريات اليوم السبت 1-7-2023 والقنوات الناقلة.. مصر الأولمبي ومواجهة بالدوري
أخر الأخبار
أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس 37 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: أهلي جدة يدخل سباق التعاقد مع أمرابط ساعة | السعودية
نهائي كأس الرابطة - موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
المزيد من الشباب في لندن.. تشيلسي يضم موريرا من بنفيكا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خالد عيد لـ في الجول: اشترطت العمل بدون مقابل للعودة لـ غزل المحلة 2 ساعة | الكرة المصرية
عواد ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك تدريجيا في تدريبات الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب