خالد عيد لـ في الجول: اشترطت العمل بدون مقابل للعودة لـ غزل المحلة

شدد خالد عيد المدير الفني الجديد لغزل المحلة على ثقته في قدرات فريقه على البقاء في مسابقة الدوري.

وقرر غزل المحلة إقالة رضا شحاتة من منصبه وتعيين خالد عيد مدربا للفريق بسبب اهتزاز النتائج.

وقال خالد عيد لـFilGoal.com " اشترطت على إدارة غزل المحلة العمل بدون مقابل. غزل المحلة هو بيتي وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

وأضاف عيد "سأعمل على تأهيل اللاعبين نفسيا و ذهنيا من أجل الفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود والبقاء في الدوري".

ويتبقى لغزل المحلة مباراتين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري.

ويحتل غزل المحلة الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة بفارق نقطة عن أسوان صاحب أول مراكز البقاء.

وقاد رضا شحاتة المحلة في ست مباريات لم يفز فيهم مطلقا وتعادل مرتين وهُزم في أربع لقاءات.

وكشف مصدر لـFilGoal.com عن أسماء الجهاز الفني الجديد للمحلة بالكامل والتي جاءت كالتالي:

خالد عيد مدير فني

طارق غيدة مدرب عام

أشرف شيحة مدرب مساعد

عماد عثمان مدرب مساعد

خالد كساب مدير شؤون لاعبين

رؤوف عيد مدرب حراس المرمى