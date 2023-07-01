عواد ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك تدريجيا في تدريبات الزمالك

السبت، 01 يوليه 2023 - 15:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عواد

أنهى محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وخضع عواد لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية بعد إصابته بتمزق في عضلة السمانة غيبته عن صفوف الزمالك.

وشهد مران الزمالك اليوم السبت مشاركة محمد عواد في جزء من التدريبات الفنية، وظهر بحالة جيدة بعد عودته من الإصابة.

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وعقد محمد أسامة طبيب الفريق لسة مع عواد بعد مشاركته في التدريبات من أجل الاطمئنان على حالته، وأكد الحارس على تحسن حالته الطبية.

ويعتمد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على محمد صبحي في حراسة مرمى الفريق خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك فاز في المباراة الأخيرة على غزل المحلة بهدفين دون رد ضمن الجولة 32 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بـ56 نقطة بعدما خاض 31 مباراة بفارق نقطة عن فيوتشر الثالث.

الزمالك المقاولون العرب محمد عواد
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