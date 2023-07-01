مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: إقالة رضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرا فنيا

قرر غزل المحلة إقالة رضا شحاتة المدير الفني للفريق من منصبه بسبب اهتزاز النتائج.

وتحدث مصدر من غزل المحلة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت قائلا: "مجلس الإدارة قرر إقالة رضا شحاتة لاهتزاز النتائج".

وواصل "تقرر تعيين خالد عيد مديرا فنيا للفريق وسيقود مران اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي".

وكشف المصدر عن أسماء الجهاز الفني الجديد للمحلة بالكامل والتي جاءت كالتالي:

خالد عيد مدير فني

طارق غيدة مدرب عام

أشرف شيحة مدرب مساعد

عماد عثمان مدرب مساعد

خالد كساب مدير شؤون لاعبين

رؤوف عيد مدرب حراس المرمى

ويحتل غزل المحلة الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة بفارق نقطة عن أسوان صاحب أول مراكز البقاء.

وقاد رضا شحاتة المحلة في ست مباريات لم يفز فيهم مطلقا وتعادل مرتين وهُزم في أربع لقاءات.