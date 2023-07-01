رغم الإصابة القوية.. مارسيليا يفعل بند شراء أمين حارث

السبت، 01 يوليه 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

أمين حارث - المغرب

فعل نادي أولمبيك مارسيليا بند الشراء المتواجد في عقد المغربي أمين حارث.

أمين حارث

النادي : أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا
شالكه

ولعب حاريث خلال الموسمين الماضيين في صفوف مارسيليا معارا من شالكه الألماني.

وأعلن مارسيليا عبر موقعه الرسمي بقاء حارث ضمن صفوفه بعد تفعيل بند الشراء.

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وكان مارسيليا قد أعلن في نوفمبر الماضي إصابة حاريث في الرباط الصليبي، ما أبعده عن المشاركة في كأس العالم 2022.

صاحب الـ26 غاب عن منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 بعدما كان اسمه في القائمة النهائية.

منتخب المغرب احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر وبات أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).

حارث شارك مع مارسيليا خلال 50 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

مارسيليا شالكه أمين حارث
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