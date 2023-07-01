موندو ديبورتيفو: النصر السعودي يقدم عرضا مغريا لـ بونو

قدم نادي النصر السعودي عرضا مغريا للتعاقد مع ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

ويمتد تعاقد ياسين بونو مع إشبيلية حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النصر قدم عرضا مغريا للتعاقد مع ياسين بونو لحراسة مرمى الفريق بالموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إشبيلية لن يقبل بالتخلي عن حارس المغرب بأقل من 20 مليون يورو، وأن الحارس المغربي يحظى أيضا باهتمام بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.

النصر يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

بونو خاض مع إشبيلية 140 مباراة في كل المسابقات، تلقى خلالها 138 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.

وقاد بونو نادي إشبيلية للتويج بلقب الدوري الأوروبي مرتين.

كما لعب دورا بارزا في إنجاز منتخب المغرب التاريخي في كأس العالم 2022.

وحقق بونو إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

بونو قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).