مران الزمالك – عودة ناصر منسي.. ومشاركة عمرو السيسي استعدادا للمقاولون

السبت، 01 يوليه 2023 - 14:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

ناصر منسي - الزمالك

أصبح ناصر منسي وعمرو السيسي لاعبا الزمالك جاهزين للمشاركة في لقاء المقاولون العرب المقبل بعد تعافيهما من الإصابة.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

عمرو السيسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك ناصر منسي في مران الزمالك الجماعي الذي أقيم اليوم السبت بعدما أصيب بكدمة في وجه القدم مما جعله يغيب عن لقاء غزل المحلة الأخير بالدوري.

أما عمرو السسي فشارك في المران الجماعي بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية في لقاء المحلة.

ويواجه الزمالك منافسه المقاولون الثلاثاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

وشارك عمرو السيسي مع الزمالك في 10 مباريات سجل خلالهم خمسة أهداف.

أما عمرو السيسي فخاض مع الزمالك 25 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وحيدا.

فيما حصل نبيل عماد "دونجا" على راحة سلبية من المران عقب إصابته في العضلة الخلفية في لقاء المحلة.

وكان الزمالك فاز في المباراة الأخيرة على غزل المحلة بهدفين دون رد ضمن الجولة 32 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بـ56 نقطة بعدما خاض 31 مباراة بفارق نقطة عن فيوتشر الثالث.

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