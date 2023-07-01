نهاية رحلة استمرت 9 سنوات.. فوسيني كوليبالي يرحل عن الترجي

انتهت رحلة لاعب الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي مع الترجي بعد 9 سنوات بقميص الفريق التونسي.

وانتهى تعاقد كوليبالي مع الترجي بنهاية الشهر المنصرم.

وظهر مسؤول غرفة الملابس بنادي الترجي في حالة بكاء شديد بعد دخول كوليبالي لتوديعه وحمل أغراضه.

في المقابل ذكرت قنوات "الكأس" القطرية أن كوليبالي قرر إنهاء مسيرته مع الترجي وخوض تجربة جديدة مع نادي المرخية القطري.

كوليبالي صاحب الـ 30 عاما يلعب في صفوف الترجي منذ صيف 2014 قادما من الاتحاد المنستيري.

وخرج كوليبالي معارا إلى صفوف الملعب التونسي لمدة موسم قبل أن يعود للترجي في 2015 ويحز مقعدا أساسيا طوال تلك الفترة.

كوليبالي لعب مع الترجي 275 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 8 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل لاعب الوسط الإيفواري مع الترجي على 6 ألقاب للدوري التونسي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما من السوبر التونسي إضافة إلى لقب بطولة كأس تونس.