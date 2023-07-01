هل يعيد أمجاد والده في إيطاليا؟ ماركوس تورام إلى إنتر

السبت، 01 يوليه 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - فرنسا

أعلن إنتر ميلان صباح اليوم السبت التعاقد مع ماركوس تورام في صفقة انتقال حر قادما من بروسيا مونشنجلادباخ رسميا.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بوصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لخمس سنوات.

اللاعب صاحب الـ25 عاما خاض مع جلادباخ 134 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 29 آخرين.

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وارتدى تورام قميص منتخب بلاده فرنسا في 10 مباريات دولية.

وسار ماركوس على خطى والده ليليان تورام الذي لعب في إيطاليا مع بارما ويوفنتوس.

وكان ليليان تورام فاز مع بارما بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.

فيما توج مع يوفنتوس بالدوري مرتين وبالسوبر الإيطالي مرة.

إنتر ميلان بروسيا مونشنجلادباخ ماركوس تورام
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