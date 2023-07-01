بعد رحيله عن يوفنتوس.. كوادرادو يقترب من الأخدود السعودي

السبت، 01 يوليه 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

احتفال كوادرادو بهدفه ضد تورينو

اقترب الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف.

ورحل كوادرادو عن صفوف يوفنتوس بعد سنوات قضاها بقميص السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن كوادرادو اقترب من الانضمام لصفوف نادي الأخدود الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.

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وأوضحت التقارير أن الأخدود دخل في مفاوضات جادة مع كوادرادو لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الأخدود يكثف جهوده في الوقت الحالي من أجل إقناع الجناح الدولي الكولومبي بالانضمام إلى صفوفه.

وأعلن يوفنتوس أمس الجمعة رسميا رحيل لاعبه خوان كوادرادو عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وانضم كوادرادو إلى يوفنتوس قادما من تشيلسي معارا في 2015 وبعدها تم تجديدها لموسم.

وفي 2017 انتقل اللاعب الكولومبي نهائيا إلى يوفنتوس.

اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض مع يوفنتوس 314 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج كوادرادو مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي خمس مرات وأربع مرات لكأس إيطاليا ومرتين لكأس السوبر الإيطالي.

يوفنتوس الدوري السعودي خوان كوادرادو
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