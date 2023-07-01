مجموعة الزمالك - الشباب يتعاقد مع مدرب الإسماعيلي الأسبق لتدريب فريقه "الشاب" ومهمة مؤقتة

أعلن الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب فريقه درجة الشباب أي المراحل السنية وليس الفريق الأول.

وفي السياق ذاته أوضح الشباب في بيانه المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم تكليف براون لتدريب الفريق الأول المتواجد في النمسا حاليا في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد بشكل مؤقت.

وجاء ذلك التكليف لمدرب الإسماعيلي الأسبق لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

ويتفاوض الشباب وفقا للتقارير الصحفية حاليا مع مدرب الهلال الأسبق جورجيوش دونيس.

المدرب صاحب الـ45 عاما سبق له تدريب الإسماعيلي الموسم الماضي واستمر مع الدراويش لست مباريات فقط.

ولم يستطع براون الفوز في أي مباراة مع الإسماعيلي آنذاك وتعادل ثلاث مرات وهُزم في مثلهم.

يذكر أن الشباب يتواجد مع الزمالك في مجموعته في البطولة العربية مع مواطنه النصر والاتحاد المنستيري التونسي.