تمهيدا لتدريب النصر.. بوتافوجو يعلن رحيل لويس كاسترو

السبت، 01 يوليه 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي رحيل مدربه البرتغالي لويس كاسترو وجهازه المعاون عن تدريب الفريق.

وقال بوتافوجو في بيان: "لويس كاسترو لم يعد مدربا لـ بوتافوجو. تم غبلاغ النادي من قبل المدرب لويس كاسترو بقراره قبول اقتراح من ناد في الخارج، مما ينهي أدائه في القيادة الفنية للفريق".

وأضاف في بيانه " المساعدان فيتور سيفيرينو وجواو برانداو والمعد البدني روبرتو دي أوليفيرا يغادر النادي أيضا ؛ مدرب حراس المرمى دانيال كوريا ؛ ومحلل الأداء نونو بابتيستا".

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واختتم بوتافوجو في بيانه "يشكر النادي كاسترو وجهازه المعاون على خدماتهم ويتمنى لهم النجاح في التحديات المستقبلية".

جريدة الشرق الأوسط ذكرت في وقت سابق أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع لويس كاسترو لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن إدارة النصر حددت مهلة للمدرب البرتغالي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم له.

ويأمل النادي السعودي في حسم ملف المدرب، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، ويثِق مسؤولو النصر في حسم المدرب البرتغالي لقراره قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي.

النصر يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

وقاد كاسترو بوتافوجو البرازيلي خلال 36 مباراة وفاز في 22 مباراة، وتعادل 6 مرات، فيما تلقى الخسارة خلال 8 مباريات.

وسبق لـ كاسترو العمل بأندية بورتو وشاختار والدحيل قبل الانتقال لتدريب بوتافوجو البرازيلي.

وينتهي تعاقد المدرب صاحب الـ 61 عاما مع بوتافوجو في شهر ديسمبر المقبل.

النصر السعودي لويس كاسترو
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