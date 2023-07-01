مواعيد مباريات اليوم السبت 1-7-2023 والقنوات الناقلة.. مصر الأولمبي ومواجهة بالدوري

يشهد اليوم السبت إقامة مباراة مصيرية لمنتخب مصر الأولمبي حينما يواجه الجابون.

وستقام المباراة في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وستنطلق المباراة في تمام الـ11 مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وفي الوقت ذاته وضمن منافسات المجموعة ذاتها سيواجه منتخب النيجر منافسه مالي ولكن عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي الدوري المصري سيواجه حرس الحدود منافسه الاتحاد السكندري في تمام الثامنة والنصف مساء وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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