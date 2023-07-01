مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المقترح لقمة الأهلي والزمالك

السبت، 01 يوليه 2023 - 00:41

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - كهربا - محمد عبد الغن

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المقترح لمباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك موعد مقترح للقمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، وهو أن تقام في أحد يومي 12 أو 13 يوليو".

وأضاف "الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات".

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وأوضح "الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يلعب حاليا بضغط مباريات لكثرة مؤجلاته، وبقية الفرق كانت ستعاني من نفس الأمر لو كنا أجلنا مبارياتها حتى تلعب في نفس توقيت ونظام الأهلي".

وواصل المصدر "هذا الموسم هو الأقرب للعودة إلى المواعيد الطبيعية لنهاية الدوري، رغم الارتباك الذي حدث بسبب مشاركة الأهلي المفاجئة في كأس العالم للأندية".

واختتم "تعرضنا لانتقادات كبيرة وأحيانا للسخرية بسبب لعبنا لـ 3 جولات في فترة كأس العالم للمنتخبات، ولكننا الآن نجد فائدة هذه الجولات الثلاث، فلو لم نلعبها لانتهى الدوري في نهاية أغسطس".

وتم تأجيل القمة من منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ولعب الطرفان مباراة الدور الأول في الجولة الـ 14، وانتهت بفوز الأهلي 3-0.

ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما يحتل الزمالك حامل اللقب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.

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