الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبي ومدة غيابه

السبت، 01 يوليه 2023 - 00:26

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - الزمالك - طلائع الجيش

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن نتيجة الفحوصات و الأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي جناح الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح أسامة أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم.

وتعرض شلبي للإصابة خلال مباراة غزل المحلة الماضية في الدوري الممتاز.

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وقال رئيس الجهاز الطبي إن شلبي سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وسيخضع شلبي لبرنامج تأهيلي وعلاجي حتى يتماثل للشفاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، والمقرر لها الرابع من يوليو المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.

مصطفى شلبي الدوري المصري الزمالك
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