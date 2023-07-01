مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباريات صراع البقاء في الدوري لن تقام في نفس التوقيت

السبت، 01 يوليه 2023 - 00:22

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

أوضح مصدر من اتحاد الكرة حقيقة إقامة مباريات الفرق المتنافسة على البقاء في الدوري في نفس التوقيت خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم.

ويشتعل صراع الهبوط بين 7 فرق على بطاقتي الهبوط، إذ هبط حرس الحدود بشكل رسمي متذيلا الترتيب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لن تقام مباريات جميع الفرق التي تصارع على الهبوط في نفس التوقيت خلال آخر جولتين بالدوري المصري".

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وأضاف "7 فرق تنافس على الهبوط هي: الداخلية وغزل المحلة وطلائع الجيش وأسوان والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وأضاف "هناك فقط 4 سيارات لتقنية الفيديو وبالتالي ستكون هناك صعوبة لإقامة المباريات في نفس التوقيت إلا في حال وجود مواجهات مباشرة بين الفرق المتنافسة".

وأتم "نفكر أيضا في حلول بديلة".

وإليكم ترتيب النصف الثاني من جدول الدوري المصري:

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10- سموحة: 36 نقطة

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة (لعب مباراة أقل)

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 20 نقطة (هبط رسميا)

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

تعرف على صراع الهبوط بالكامل وكل السيناريوهات المتوقعة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الدوري المصري صراع البقاء صراع الهبوط
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