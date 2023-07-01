مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف الزمالك بقيد الصفقات الجديدة قبل البطولة العربية

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري موعد فتح باب قيد الصفقات الجديدة في ظل مشاركة الزمالك في البطولة العربية.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية يوم 28 يوليو بلقاء الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سيكون لدى الزمالك فرصة لقيد الصفقات الجديدة قبل المشاركة في البطولة العربية يوم 29 يوليو".

وأضاف "الدوري سينتهي بحد أقصى يوم 26 يوليو حيث سيخوض الأهلي آخر اللقاءات المؤجلة له وبعدها سيتم فتح باب القيد".

وأتم "لن يُفتح باب القيد قبل نهاية الدوري لأن نظام القيد TMS غير مُصرح باستخدامه إلا بعد نهاية الدوري".

وتتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري المصري من بينها لقاء مؤجل ضد الأهلي لحساب الجولة 31.

وتبدأ البطولة من مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وإليكم مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات:

الزمالك × الاتحاد المنستيري التونسي – 28 يوليو – ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

الزمالك × الشباب السعودي – 31 يوليو – ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

الزمالك × النصر السعودي – 3 أغسطس - ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

وتأهلت أندية الوحدة الإماراتي والشباب السعودي وأهلي طرابلس الليبي والاتحاد المنستيري التونسي والكويت الكويتي لدور المجموعات.

واكتملت بالفعل 3 مجموعات في البطولة العربية، حيث تضم الثانية السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

وتضم الثالثة كل من الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

وفي المجموعة الرابعة يتواجد شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

فيما تنتظر المجموعة الأولى التي تضم كل من الترجي التونسي واتحاد جدة والشرطة العراقي الفائز بالبطاقة الأخيرة بين الصفاقسي والهلال.

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه