رقم قياسي سلبي.. الطلائع يجذب سيراميكا لصراع الهبوط بتعادل جديد

جذب طلائع الجيش ضيفه سيراميكا كليوباترا لصراع البقاء في الدوري بتعادل سلبي جمعهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

ومن بين 7 مواجهات بين الفريقين في الدوري وكأس الرابطة انتهت 5 منها بالتعادل من بينها 3 سلبيا، وكان الفوز من نصيب كل فريق مرة واحدة.

ووصل الموسم الجاري من الدوري المصري للتعادل السلبي رقم 48.

ليصبح الموسم الجاري هو أكثر من شهد تعادلات سلبية منذ بداية القرن الحالي متفوقا على موسم 2014-15 بـ 45 تعادلا سلبيا.

رصيد سيراميكا كليوباترا توقف عند 34 نقطة متكبدا التعادل الثالث تواليا وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط في المركز الـ 12.

بينما ظل طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

التشكيل

قاد صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا في غياب أحمد ياسر ريان للإصابة.

وتواجد محمد بسام في حراسة مرمى سيراميكا أمام فريقه السابق.

بينما بدأ محمود وادي في هجوم طلائع الجيش ومن خلفه الثلاثي كريم طارق وأحمد سمير ومصطفى الخواجة.

وصف المباراة

كاد محمد توني في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء أن يتقدم مبكرا لسيراميكا كليوباترا بتسديدة أرضية أبعدها محمد شعبان ببراعة لركنية.

الدقائق التالية مرت بدون أي فرصة حقيقية على مرمى الحارسين.

في الدقيقة 29 سدد كريم طارق من لمسة واحدة كرة قوية مرت بجوار القائم بعد عرضية أحمد سمير.

في بداية الشوط الثاني أهدر صلاح محسن برأسية فرصة التقدم لسيراميكا بعد عرضية من محمد شكري في الدقيقة 48.

في الدقيقة 72 حوّل عربي بدر عرضية حسن مجدي برأسية صوب مرمى سيراميكا لكن محمد بسام تصدى بسهولة.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء تصدى بسام لرأسية بول جوليوس.

وأهدر علي حمدي فرصة محققة في الدقيقة 86، ركلة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها علي حمدي غير المُراقب برأسية مرت أعلى العارضة بغرابة.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.