منافس لـ تريزيجيه.. طرابزون يعلن ضم أورسيتش بعد تقديم وجبة لذيذة

أعلن نادي طرابزون سبور التركي ضم الكرواتي ميسلاف أورسيتش قادما من ساوثامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" تكلف الصفقة الفريق التركي 4 ملايين يورو.

وبحسب موقع "فوتماك" التركي فأنه في حالة خوض الكرواتي لـ 40 مباراة مع الفريق خلال الموسمين المقبلين سيتم تفعيل بند التمديد لموسم ثالث.

وظهر اللاعب خلال فيديو تقديمه لاعبا للنادي وهو يحضر وجبة، ويتمنى إجازة سعيدة.

الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم لساوثامبتون خلال شهر يناير الماضي قادما من دينامو زغرب مقابل 6 مليون يورو.

ولم يشارك أورسيتش مع ساوثامبتون سوى في 6 مباريات وخلالهم لم يصنع أو يسجل أي هدف.

ويمتلك أورسيتش 27 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وخلالهم سجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ومع هبوط ساوثامبتون إلى دوري الدرجة الأولى أصبحت عملية بيع اللاعب أسهل.

أورسيتش يلعب في مركز الجناح الأيسر وهو نفس مركز محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون ومنتخب مصر.

تريزيجيه كان قد انضم لطرابزون في بداية الموسم الماضي وخلاله تمكن أن يصبح هو أكثر المساهمين بعدد من الأهداف مع طرابزون.

وشارك تريزيجيه في 41 مباراة بقميص طرابزون سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.