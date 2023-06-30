منافس لـ تريزيجيه.. طرابزون يعلن ضم أورسيتش بعد تقديم وجبة لذيذة

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

ميسلاف أورسيتش - دينامو زغرب

أعلن نادي طرابزون سبور التركي ضم الكرواتي ميسلاف أورسيتش قادما من ساوثامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" تكلف الصفقة الفريق التركي 4 ملايين يورو.

وبحسب موقع "فوتماك" التركي فأنه في حالة خوض الكرواتي لـ 40 مباراة مع الفريق خلال الموسمين المقبلين سيتم تفعيل بند التمديد لموسم ثالث.

أخبار متعلقة:
منافس لـ تريزيجيه؟.. ذا أثليتك: ساوثامبتون يقبل عرض طرابزون لشراء أورسيتش تقرير: مدرب طرابزون يرفض رحيل تريزيجيه تريزيجيه: لابد أن يحترمنا الجمهور جيدا.. وكان سيتم إيقافي 9 مباريات في تركيا بهذه الحالة مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد منتخبات صغيرة.. نريد ضمان التأهل لأمم إفريقيا

وظهر اللاعب خلال فيديو تقديمه لاعبا للنادي وهو يحضر وجبة، ويتمنى إجازة سعيدة.

الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم لساوثامبتون خلال شهر يناير الماضي قادما من دينامو زغرب مقابل 6 مليون يورو.

ولم يشارك أورسيتش مع ساوثامبتون سوى في 6 مباريات وخلالهم لم يصنع أو يسجل أي هدف.

ويمتلك أورسيتش 27 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وخلالهم سجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ومع هبوط ساوثامبتون إلى دوري الدرجة الأولى أصبحت عملية بيع اللاعب أسهل.

أورسيتش يلعب في مركز الجناح الأيسر وهو نفس مركز محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون ومنتخب مصر.

تريزيجيه كان قد انضم لطرابزون في بداية الموسم الماضي وخلاله تمكن أن يصبح هو أكثر المساهمين بعدد من الأهداف مع طرابزون.

وشارك تريزيجيه في 41 مباراة بقميص طرابزون سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

ميسلاف أورسيتش طرابزون سبور ساوثامبتون تريزيجيه
نرشح لكم
النهاية تقترب.. أزبيليكويتا يترك قيادة تشيلسي ويقترب من أتلتيكو مدريد لن تنتهي الحكاية هنا.. ليفربول يعلن تجديد عقد حارسه رومانو: تمت.. ليفربول يُفعّل الشرط الجزائي في تعاقد سوبوسلاي سنغالي وُلد في جامبيا.. تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون نهاية متأخرة.. برشلونة يعلن فسخ عقد أومتيتي مانشستر يونايتد يعلن نهاية عقد دي خيا.. ولكن الإنجليزي الثاني.. ميلان يضم روبن لوفتس تشك بايرن ميونيخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند
أخر الأخبار
النهاية تقترب.. أزبيليكويتا يترك قيادة تشيلسي ويقترب من أتلتيكو مدريد 18 دقيقة | ميركاتو
لن تنتهي الحكاية هنا.. ليفربول يعلن تجديد عقد حارسه 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: سأخوض مباراتي البطولة العربية مع الصفاقسي لالتزامي الأخلاقي والمهني 44 دقيقة | الوطن العربي
منافس لـ تريزيجيه.. طرابزون يعلن ضم أورسيتش بعد تقديم وجبة لذيذة 58 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تمت.. ليفربول يُفعّل الشرط الجزائي في تعاقد سوبوسلاي ساعة | ميركاتو
سنغالي وُلد في جامبيا.. تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - تأهيل متولي وكريم فؤاد.. وراحة لمجموعة من اللاعبين ساعة | الدوري المصري
نهاية متأخرة.. برشلونة يعلن فسخ عقد أومتيتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب