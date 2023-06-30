رومانو: تمت.. ليفربول يُفعّل الشرط الجزائي في تعاقد سوبوسلاي

فعّل ليفربول الإنجليزي الشرط الجزائري في تعاقد المجري دومينيك سوبوسلاي مع لايبزج الألماني وأصبح صانع الألعاب الشاب على بُعد التوقيع الرسمي من الريدز.

وبحسب فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" يمتلك المجري البالغ 22 عاما شرطا جزائيا بقيمة 70 مليون يورو ينتهي موعد تفعيله يوم 30 يونيو.

واستطاع الريدز من تفعيله قبل ساعة واحدة فقط وأبلغ اللاعب النادي رغبته في ارتداء قميص الريدز.

وأضاف رومانو أن الوقت الحالي لاستكمال الأوراق وإنهاء الصفقة، ويستعد اللاعب لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لارتداء قميص ليفربول.

وسيصبح المجري ثالث أغلى صفقة في تاريخ الريدز بعد فيرجيل فان دايك مقابل 85 مليون يورو وداروين نونيز مقابل 80 مليون يورو.

Liverpool have triggered €70m clause for Dominik Szoboszlai right before the deadline — 23.59 CET tonight. 🔴✨ #LFC RB Leipzig have been informed 1h ago and player confirmed his firm decision to become Liverpool player. Time for paperwork, big one for Klopp. Here we go 🇭🇺 pic.twitter.com/iES1fNspMF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023

سوبوسلاي انضم إلى لايبزيح في 2021 من ريد بول سالزبورج وسجل 20 هدفا وصنع 22 في 91 مباراة ويملك 32 مباراة دولية مع منتخب المجر.

وخاض الموسم المنقضي 48 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وتوج بلقب كأس ألمانيا.

وخلال الصيف الجاري ضم ليفربول أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ليصبح المجري الشاب ثاني صفقات الريدز.