مران الأهلي - تأهيل متولي وكريم فؤاد.. وراحة لمجموعة من اللاعبين

واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فيوتشر التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني راحة لمجموعة من اللاعبين ممن خاضوا مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، وفاز بها الفريق بثلاثية دون رد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل إنطلاق المران الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية قادها أندرياس أندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبين فقرات خططية متنوعة تحت اشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس على تنفيذ العديد من الفقرات.

وبدأ محمود متولي مدافع الفريق مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الذي يؤديه بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن متولي بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل داخل صالة الألعاب البدنية، في إطار تجهيزه للعودة بصورة تدريجية للمشاركة في المباريات.

فيما واصل كريم فؤاد تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأدى اللاعب فقرات بدنية مكثفة، في ضوء المرحلة التي ينفذها من برنامج العلاج، والتي تتضمن تدريبات أحمال بدنية محددة يؤديها اللاعب داخل الملعب بخلاف تدريبات صالة الألعاب.

وقال أبو عبلة: "كريم فؤاد يسير بشكل منتظم في برنامج العلاج، وحالته في تقدم مستمر منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي".

ويستعد الفريق لمواجهة فيوتشر مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد أن تغلب أمس الخميس على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة عن بيراميدز الذي لعب 5 مباريات أكثر.