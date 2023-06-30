نهاية متأخرة.. برشلونة يعلن فسخ عقد أومتيتي

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

أومتيتي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن توصله لاتفاق مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لفسخ العقد الذي يربط الطرفان حتى 2026.

وكان برشلونة قد جدد عقد أومتيتي لهذا الحد من أجل حل أزمة تسجيل اللاعبين، بتوزيع مستحقات اللاعب على مساحة زمنية أكبر.

وقضى أومتيتي الموسم الماضي معارا في صفوف ليتشي الإيطالي، حيث لعب 25 مباراة وتخلص من فترته المأزومة بالإصابات مع البلوجرانا قبل رحيله.

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وانضم أومتيتي إلى صفوف برشلونة في صيف 2016 قادما من ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وكون أومتيتي شراكة مميزة مع جيرارد بيكيه، حتى أتت فترة كأس العالم 2018 الذي توج به مع فرنسا، ولكنه لم يعد منه كما كان بعد أن تكالبت عليه إصابات الركبة.

وتوج المدافع الفرنسي بالدوري الإسباني مرتين مع برشلونة، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، في 133 مباراة خاضها بقميص الفريق الكتالوني على مر الأعوام السبعة الأخيرة.

صامويل أومتيتي برشلونة
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