انتهت صراع البقاء – المقاولون (0) (1) الداخلية وسيراميكا (0) (0) الطلائع.. الأوضاع تشتعل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المقاولون العرب ضد الداخلية وسيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، بفارق الأهداف عن بداية خط الهبوط عند غزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة).

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 43 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 29 نقطة من 31 مباراة.

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سيراميكا × طلائع الجيش

انتهت

ق 86: علي حمدي يهدر بغرابة برأسية من داخل منطقة الجزاء

ق 72: عرضية من حسن مجدي ورأسية عربي بدر يتصدى لها بسام

ق 48: عرضية من شكري ورأسية من صلاح محسن تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 6: تسديدة من توني لاعب وسط سيراميكا يتصدى لها شعبان ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

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المقاولون العرب × الداخلية

اتتهت

ق 68: رأسية من فادي فريد وتسديدة بمقصية من مامادو نياص من داخل المنطقة لكن عماد السيد يتألق ويبعدها ببراعة ومتابعة فاروقا بعيدة عن المرمى.

ق 53: عرضية تصل إلى رشيد أحمد الذي يمهد الكرة برأسية إلى عبد الرحمن البانوبي القادم من الخلف لكن تسديدته تمر أعلى العارضة بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: عرضية لجون أوكلي الذي واجه عماد السيد وسدد كرة تصدى لها الحارس ببراعة ثم أمسك بها.

ق 17: جووول أووول.. عبد العزيز سيد يسجل في الشباك الهدف الأول للداخلية

ق 15: ركلة جزاء بخطأ ساذج من فاروقا نور الدين الذي عرقل أحمد رشيد داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

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