انتهت صراع البقاء – المقاولون (0) (1) الداخلية وسيراميكا (0) (0) الطلائع.. الأوضاع تشتعل

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المقاولون العرب ضد الداخلية وسيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - ثنائي هجومي لـ المقاولون العرب.. ورشيد على رأس اختيارات الداخلية عدل الكفة.. إنبي يفوز على فاركو بثنائية قفة الدوري التونسي - الترجي يستغل هدية البدري ويتأهل لـ أبطال إفريقيا.. والإفريقي لـ الكونفدرالية التشكيل - وادي يقود هجوم طلائع الجيش.. وصلاح محسن في صف سيراميكا الأمامي

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، بفارق الأهداف عن بداية خط الهبوط عند غزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة).

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 43 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 29 نقطة من 31 مباراة.

--

سيراميكا × طلائع الجيش

انتهت

ق 86: علي حمدي يهدر بغرابة برأسية من داخل منطقة الجزاء

ق 72: عرضية من حسن مجدي ورأسية عربي بدر يتصدى لها بسام

ق 48: عرضية من شكري ورأسية من صلاح محسن تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 6: تسديدة من توني لاعب وسط سيراميكا يتصدى لها شعبان ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

---

المقاولون العرب × الداخلية

اتتهت

ق 68: رأسية من فادي فريد وتسديدة بمقصية من مامادو نياص من داخل المنطقة لكن عماد السيد يتألق ويبعدها ببراعة ومتابعة فاروقا بعيدة عن المرمى.

ق 53: عرضية تصل إلى رشيد أحمد الذي يمهد الكرة برأسية إلى عبد الرحمن البانوبي القادم من الخلف لكن تسديدته تمر أعلى العارضة بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: عرضية لجون أوكلي الذي واجه عماد السيد وسدد كرة تصدى لها الحارس ببراعة ثم أمسك بها.

ق 17: جووول أووول.. عبد العزيز سيد يسجل في الشباك الهدف الأول للداخلية

ق 15: ركلة جزاء بخطأ ساذج من فاروقا نور الدين الذي عرقل أحمد رشيد داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

الدوري المصري المقاولون طلائع الجيش في الدوري الداخلية سيراميكا
نرشح لكم
رقم قياسي سلبي.. الطلائع يجذب سيراميكا لصراع الهبوط بتعادل جديد فوز غائب منذ 8 سنوات.. الداخلية يقتنص 3 نقاط مهمة أمام المقاولون في صراع البقاء مران الأهلي - تأهيل متولي وكريم فؤاد.. وراحة لمجموعة من اللاعبين التشكيل - ثنائي هجومي لـ المقاولون العرب.. ورشيد على رأس اختيارات الداخلية عدل الكفة.. إنبي يفوز على فاركو بثنائية قفة التشكيل - وادي يقود هجوم طلائع الجيش.. وصلاح محسن في صف سيراميكا الأمامي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع إمام عاشور وساماتا انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(1) فاركو.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
رقم قياسي سلبي.. الطلائع يجذب سيراميكا لصراع الهبوط بتعادل جديد دقيقة | الدوري المصري
فوز غائب منذ 8 سنوات.. الداخلية يقتنص 3 نقاط مهمة أمام المقاولون في صراع البقاء 9 دقيقة | الدوري المصري
النهاية تقترب.. أزبيليكويتا يترك قيادة تشيلسي ويقترب من أتلتيكو مدريد 34 دقيقة | ميركاتو
لن تنتهي الحكاية هنا.. ليفربول يعلن تجديد عقد حارسه 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: سأخوض مباراتي البطولة العربية مع الصفاقسي لالتزامي الأخلاقي والمهني ساعة | الوطن العربي
منافس لـ تريزيجيه.. طرابزون يعلن ضم أورسيتش بعد تقديم وجبة لذيذة ساعة | ميركاتو
رومانو: تمت.. ليفربول يُفعّل الشرط الجزائي في تعاقد سوبوسلاي ساعة | ميركاتو
سنغالي وُلد في جامبيا.. تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب