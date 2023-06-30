التشكيل - ثنائي هجومي لـ المقاولون العرب.. ورشيد على رأس اختيارات الداخلية

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

المقاولون - البنك الأهلي

يواصل شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب الاعتماد على ثنائية هجومية فيما يبدأ رشيد أحمد في هجوم الداخلية.

ويلتقي الفريقان على ملعب المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساءً لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

ويبدأ جون أوكلي ومامادو نياص في هجوم ذئاب الجبل.

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بينما يغيب سمير فكري عن تشكيل الداخلية.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: أحمد شيمي – عمر فتحي –محمد هاني – عبد الرحمن خالد - لويس إدوارد

الهجوم: جون أوكلي – مامادو نياص

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: آلان كيامبادي - كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الرسول - كريم يحيى

الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيميزين – عبد العزيز سيد

الهجوم: وليد مصطفى – أحمد رشيد – عبد الرحمن البانوبي

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 43 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 29 نقطة من 31 مباراة.

التشكيل في الدوري الدوري المصري المقاولون العرب الداخلية
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