عدل الكفة.. إنبي يفوز على فاركو بثنائية قفة

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

إنبي وفاركو

عدل نادي إنبي كفة المواجهات التاريخية مع فاركو في منافسات مسابقة الدوري.

وفاز إنبي على فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 32 من الدوري.

وسجل أحمد أمين "قفة" هدفي إنبي فيما أحرز كينجسلي سوكاري هدف فاركو في اللقاء الذي أقيم على استاد بتروسبورت.

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إنبي حقق الفوز الثاني على فاركو من أصل 4 مباريات بين الفريقين في مسابقة الدوري ليعادل رقم الفريق السكندري.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 42 ليرتقي إلى المركز السابع.

فيما تراجع فاركو للمركز الثامن برصيد 41 نقطة متفوقا على الاتحاد السكندري بفارق الأهداف.

وصف المباراة

بدأ فاركو المباراة بضغط هجومي عن طريق محمود عماد الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس البلعوطي بثبات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الخامسة بسبب إصابة مهاجم إنبي أحمد أمين قفة ونزول الطاقم الطبي يإسعافه.

وأرسل محمد حمدي لاعب إنبي تمريرة بينية للاعب أحمد أمين قفة الذي راوغ اللاعب أحمد عوض داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة لتمر بجوار الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 25.

ونجح فاركو في تسجيل الهدف الأول عن طريق كينجسلي سوكاري في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية.

ومع بداية الشوط اثلثاني توغل عبد الرحمن عماد لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وألغى حكم المباراة الهدف اثلثاني لنادي إنبي بداعي تسلل قفة ولكن بعد تدخل من تقنية الفيديو تم احتساب الهدف في الدقيقة 82.

وحافظ عبد العزيز البلعوطي على انتصار إنبي بعدما أبعد كرة خطيرة من أمام أحمد شريف مهاجم فاركو في اللحظات الأخيرة.

إنبي فاركو الدوري المصري
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