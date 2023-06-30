الدوري التونسي - الترجي يستغل هدية البدري ويتأهل لـ أبطال إفريقيا.. والإفريقي لـ الكونفدرالية

حسم الترجي تأهله لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما خطف المركز الثاني في الجولة الأخيرة من مرحلة البطولة في الدوري التونسي.

وتنافس الترجي مع الإفريقي والاتحاد المنستيري على المركزين الثاني والثالث في الجولة الأخيرة من الموسم بحثا عن البطاقة الثانية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وفاز النجم الساحلي بلقب الدوري التونسي وحجز مقعده الموسم المقبل في دوري الأبطال بالفعل.

فيما تأهل الأولمبي الباجي بالفوز بلقب كأس تونس إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.

واستغل الترجي تعثر المنستيري بالتعادل مع الصفاقسي الذي يقوده حسام البدري.

واكتسح الترجي مستضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 6-1، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 3-0 عن طريق ياسين مرياح والـأهداف الثلاثة من ركلات جزاء في الدقائق 23 و31 و45.

وأضاف محمد علي بن حمودة الهدف الرابع في الدقيقة 51 وقلص ديالو الفارق لأصحاب الأرض.

وسجل زيد بريما الهدف الخامس بعد مرور ساعة على عمر اللقاء وأنهى صابر بوقرين اللقاء بالهدف السادس في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد الترجي لـ 28 نقطة في المركز الثاني وحجز بطاقة تأهله لدوري الأبطال للموسم الثامن على التوالي.

وفرّط المنستيري في بطاقة تأهله لدوري الأبطال بالتعادل مع الصفاقسي الذي يقوده حسام البدري.

وتعادل المنستيري بهدف لكل فريق مع الصفاقسي وتراجع للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

فيما حجز الإفريقي المركز الثالث بعدما حقق فوزا قاتلا على اتحاد بن قردان بنتيجة 2-1 في الدقيقة السادسة عشر من الوقت بدلا من الضائع.

الفوز رفع رصيد الإفريقي لـ 27 نقطة في المركز الثالث تأهل بها إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.