التشكيل - وادي يقود هجوم طلائع الجيش.. وصلاح محسن في صف سيراميكا الأمامي

أعلن حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر- محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي - ابراهيم أيولا.

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

خط الوسط: فريد شوقي – عربي بدر

أمامهما: كريم طارق – مصطفى الخواجة – أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، بفارق الأهداف عن بداية خط الهبوط عند غزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة).